稱施工疏忽招損失　政府向深港西部通道承建商索償

政府入稟向深港西部通道工程承建商及工程顧問公司索償。

香港特區政府昨日（28日）向高院入稟，就已竣工13年的深港西部通道工程，向6名承建商及工程顧問公司索償。政府指由於各被告的疏忽及違約令政府受損，因此要求對方賠償及擔保政府日後的損失。

本案原告香港特別行政區政府，6名被告依次為金門建築有限公司、Skanska International Civil Engineering AB、中鐵大橋局集團有限公司、金門-Skanska-中鐵大橋局聯營、奧雅納工程顧問、及威勝利香港有限公司。

原告表示，首4名被告於2003年與原告簽約，擔任深港西部通道的承造商。第5被告於2002年與原告簽定設計與建築合約出任顧問。至於第6被告是獲聘為工程的專門分判商。

原告表示，由於各個被告在建造深港西部通道時疏忽、違反合約及違反法定責任，所以被告對原告負有民事責任。原告現要求各被告賠償損失，金額則其後再議。另外原告亦要求被告須擔保原告日後將蒙受的損失。

資料顯示，深港西部通道在2019年曾發生鋼纜疑因生銹折斷事件。