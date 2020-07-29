慈雲山街市推新防疫措施　冀挽街坊買餸信心

疫情嚴峻，慈雲山成重災區，多個確診個案曾踏足慈雲山市場，街坊避之則吉。慈雲山街市今(29日)推行一系列抗疫措施，包括設立「智能消毒站」、「健康卡」、為所有街市從業員做新冠病毒檢測等，冀提升市民買餸信心。街市今日人流有明顯增加，但仍有約20%街市檔無開。

建華業務管理有限公司行政總裁暨執行董事凌偉業指，街市從今日起，自發為從業員每隔14日進行新冠病毒測試，通過者方可獲發健康卡及上班工作，所有從業員必需佩戴口罩、面罩、手套及健卡。同時，管理公司實行「顧客進入街市四部曲」，包括佩戴口罩、量體溫、通過「智能消毒站」及提供一次性手套及酒精搓手液。另外，街市每2小時會消毒一次，並每晚進行徹底霧化消毒。

生果檔檔主黃先生指，前天才重新開檔，今日街市加強防疫措施，人流亦有明顯增加。政府一星期前已為全班從業員做病毒檢測，街市最近再驗過一次，有雙重保障，安心很多。日前疫情打擊生意，他亦入少6至7成貨，特別租金壓力頗大。顧客吳小姐亦表示，街市防疫措施令她更安心，她發現最近食材貴3至4港元，但大致能接受，以後亦會來街市買餸。