禁堂食適逢落雨玩殘打工仔　地盤工高溫下瑟縮街角咬麵包

在金鐘政府總部附近，有地盤工人坐在有蓋位置的地上吃麵包。(陳嘉順攝)

食肆全日禁堂食今(29日)起生效，在只可提供外賣的情況下，東網記者前往多區巡視，發現單車送餐情況明顯較以往多，午飯時間適逢下雨，有不少打工仔需冒雨買外賣，狀甚狼狽。然而，今天酷熱天氣警告生效，令從事戶外工作的地盤工、清潔工人要在高溫下用餐，有的選擇在公園，其他甚至瑟縮在街上一角。

在沙田花園附近，有地盤工人前往餐廳買外賣。工人馮先生幫自己及其他工友買飯，並指會返回地盤用膳，他指幸好地盤方面有提供休息室，但會限定時段，要求工友飯後便要離開讓座，他指這與堂食無異，仍有一定傳播風險。不過，不是人人如是，在金鐘政府總部附近，有地盤工人坐在有蓋位置的地上吃麵包。他指天氣炎熱，禁堂食令使生活更麻煩，沒辦法下只好吃麵包。

不少打工仔中午亦要冒着「濕身」的風險在灣仔謝斐道買外賣。林先生認為，全日禁堂食是「被迫要接受」，一些需要外勤的工種如地盤工、清潔工沒有位置吃飯「很慘」，認為政府應該為他們解決用膳的問題。

另外，禁堂食令增加不少外賣生意。有餐廳外送員在午市時間連忙趕送訂單，記者在沙田所見，一輛單車後座全部放滿外賣，左右把手位置亦掛了外賣飯盒，他透露今天訂單甚多，儘管餐廳已經增加數個外送人手，但現時仍有10多張訂單要處理。