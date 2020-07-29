元朗橫洲收地今清拆空置屋　逾70戶村民仍留守

政府本月中就元朗橫洲第一期公營房屋計劃展開收地，日前表明今（29日）就工程範圍開始清拆，要求留守的村民必須遷走，否則清拆範圍內的所有構築物及財產均會充公。今早有地政總署人員入村清拆空置構築物。關注團體表示目前尚有逾70戶村民因未處理好安置問題而留守，冀政府正視有關村民的訴求。

上述計劃涉及3條非原居民村，包括永寧村、鳳池村及楊屋新村。地政總署於本月15日派員入村張貼通告，指相關村民所佔用之地將於今日開始清拆，為免阻礙工程進行，要求有關村民於以上限期前離開。今早分別有地政總署人員、工人及警員等到場，先行清拆廢置「吉屋」，包括敲破玻璃窗、截水及截電等。

土地正義聯盟成員兼元朗區議員區國權表示，現時約有20戶村民因未獲安排復耕或妥善安置而不願離開家園；另有約50多戶因不符合安置資格而有感無家可歸，正由社會福利署跟進。區指眼見一名居於木屋的婆婆未處理好安置問題就被拆屋，生活大受影響。他希望政府能認真考慮留守村民的訴求，「佢哋只係想維持原有生活方式，繼續耕作，但政府相關賠償不足以買地復耕！」

永寧村村民陳先生表示，自己住所不屬收地範圍，但其80多歲的母親之住所屬於收地範圍，如今就安置賠償問題仍未與政府相關部門有所共識。陳直言其母得悉今日地政人員入村拆屋，眼見快將「拆到埋身」，甚為擔心。作為兒子的他苦訴只好與母親見步行步，「政府要收地，我哋無得唔走，希望（政府）可憐吓我媽媽，盡快可以再同政府傾傾。」