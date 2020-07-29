車房技工涉疏忽誤殺3人　陪審團周五退庭

黃大仙環鳳街一個車房2015年大爆炸致3人死亡案，今（29日）在高院續審。辯方結案陳詞時，表明本案是悲劇，但陪審團必須根據證據作出公道的裁決。辯方強調，控方並無實質證據證明是被告拆氣缸及放氣，專家證人亦未能肯定結論是被告所為。而陪審團並非要決定被告有無做過違規行為，而是要決定被告有否嚴重疏忽致干犯誤殺罪。

辯方指要達致誤殺罪成，控方須證明被告有嚴重疏忽，但現時證據根本不能肯定被告當時在車房內做了甚麼，控方對被告的種種指控全是估計，並無實質證據。

雖然閉路電視拍到被告於案發時曾間斷出現於車房外，但控方是憑空推論他當時是在拆氣缸及放氣，並指他在放氣期間感不適而出外「抖氣」，但辯方反指，被告其後有返回車房：「咁被告係入返去吸石油氣嗎？」

辯方重申，陪審團並非要決定當時是否有人做違規行為、非法處理氣缸或做危險的事，而是要決定證據是否能證明誤殺罪的控罪元素。而且若有疑點，疑點利益應歸於被告。

另外，法官今早向陪審團表示，原定預計陪審團明天將退庭商議裁決，但因明天將有另外3宗案件的陪審團會同時退庭，為避免多人聚集及讓陪審團有充足的時間商議，故決定將本案押後至周五才讓陪審團退庭。

控罪指，37歲被告黎駿豪於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士日更司機陳錦波及鄰舖女東主伍靄霞。