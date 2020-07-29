失業率升至3.5%　政府指疫情未消不可貿然恢復個人遊

澳門新冠肺炎疫情緩和，澳門下半年的經濟前景及何時恢復旅客往來備受關注。澳門經濟財政司司長李偉農今日(29日)表示，當局一直與內地保持密切溝通，近日關務出入口亦做足壓力測試。他強調，本月15日是澳門與廣東恢復正常往來的重要節點，政府將按風險評估，逐步有序恢復往來，相信才能真正提振澳門經濟。

李表示，當局將採取動態管理，應對往後經濟變化，並將密切跟進第3季及第4季經濟變化，有需要時會再調整政府預算。

問及何時恢復內地旅客個人遊往來時，李強調疫情始終仍未消解，只能採取循序漸進方式，個人遊開放亦在計劃當中，他又重申要有信心，逐漸恢復過程中政府亦有措施，以爭取更多客源有序進入澳門。

李又提到，澳門今年的僱員失業率由2.4%升至3.5%，期內結業潮沒有明顯增加，相信業界希望保持元氣，迎接復甦。他透露，今年1月至7月已為逾2000名居民轉介工作，同期亦有近1萬名外僱退場。惟他強調兩者是對接關係，並非此消彼長，呼籲澳門僱員要有心理準備，接受不同工作崗位和適應市場條件。