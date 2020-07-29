高皓正妻子涉違規宣傳　醫委會指證據不足判毋須答辯

藝人高皓正太太、註冊醫生陸凱兒，被指在2014年12月期間，涉嫌違反醫生專業守則，以不合適方式作個人宣傳，醫委會今日(29日)召開紀律聆訊。陸的代表律師指，由於案件導致壓力過大，因此陸未能出庭，案件最終因證據不足，判決為「毋須答辯」。醫務委員會主席劉允句指，每宗案件仍須個別審視，叮囑醫生要小心使用社交媒體，避免個人宣傳。

案情指，有自稱「Wong」姓醫生的匿名投訴人指，在Facebook上看到有被告的「商業廣告」，又指專頁中提供諮詢服務，並公開聯絡方法。陸凱兒被指以允許或默許方式，在Facebook專頁「陸凱兒醫生 Dr Jacqueline」上，發布不被允許的個人宣傳，同時未有採取措施阻止發布有關訊息。

案情指，有關專頁展示了有關陸凱兒圖片及其職位，並分享其個人專業知識及個人生活，吸引公眾關注她。當中有兩張圖片顯示「診所」兩字，被指這意味該專頁已不是純粹的個人網誌，形同在進行個人廣告宣傳。辯護律師其後在會上申請案件為「毋須答辯」，即控方沒有足夠證據，令針對被告的表面證據成立。

劉允怡其後宣讀判詞，指不同意控方認為「診所」一詞出現在專頁上代表促進被告的專業服務，委員會認為「診所」一詞有可能是表示拍攝地點位置，並非客觀地反映被告宣傳專業服務。委員會又指控方沒有要求匿名投訴人提供證據，導致被告無機會對他進行盤問。委員會最後認為，由於無法從該專頁的摘錄中，得知被告如何不當地作出個人宣傳，故裁定案件為「毋須答辯」。

根據《香港註冊醫生專業守則》第5.2.2.2，個別醫生不得自行或由任何人代表他們或容許任何人向並非其病人的人士，作出業務宣傳。