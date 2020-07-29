網民熱話：環保斗阻路？　七人車圖搶閘爬頭慘被巴士撞

揸車切忌心浮氣躁，否則隨時要付出代價。近日有車Cam就拍到一架七人車疑被擺放在行車線的環保斗所阻，企圖加速越過一架巴士轉線時，因判斷錯誤，最終被巴士撞及車身。事件更在網上惹起一場「誰對誰錯」討論。

片段近日被上載Facebook群組「馬路的事討論區」，現場是皇后大道西，根據片段顯示資料，事發於上周一(20日)中午約12時。當時一架白色七人車在右線行駛，惟因路邊擺放一個環保斗，司機於是企圖加速，越過鄰線一架巴士超前轉線，不過由於兩車距離極為貼近，最終七人車攝位不成，更被巴士撞及車身。

上載片段的網民以「誰對誰錯」為題，掀開話題。不少人都直指七人車司機「輸硬」，認為是他判斷出錯肇禍，「咁樣攝位極不智」、「想硬攝巴士失敗，隊個頭埋去畀人撞」，不過亦有人搞笑稱，「兩邊都冇錯，係環保斗嘅錯」。

網民有話說

陳士才：計算錯誤，要換個腦

Sky Lau：巴士都冇過線，點輸

Bobby Choy：何必急於一時

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