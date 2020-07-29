本港今年上半年罪案大增27.9%　升幅與反修例示威有關

反修例暴力事件頻生，拖垮本港治安。警方今日(29日)公布今年上半年罪案數字，全港共有32345宗罪案，較去年同期的25295宗增加7050宗，升幅達27.9%；暴力罪案則有4507宗，較去年同期增加537宗，上升13.5%；升幅主要是反修例事件相關的罪案。

反修例引發多項案件，包括有287宗縱火，比去年同期的增加132宗，上升85.2%；刑事毀壞有3369宗，上升942宗，增加38.8%；妨礙公安罪行（即暴動和非法集結等）有203宗，較去年多178宗，上升7.1倍；藏有攻擊性武器有320宗，多111宗，上升53.1%；藏有非法工具有138宗，多116宗上升5.3倍；合共增加1479宗，上升52.1%。

其他主要上升的罪行，包括詐騙，達8129宗，較去年多4274宗，上升1.1倍；行劫有186宗，多142宗上升3.2倍、爆竊有1156宗，多370宗上升47.1%；盜竊有10762宗，多854宗上升8.6%，合共增加5640宗，上升38.6%。

警方指，由於過去一年多與反修例有關的暴力事件仍未完全平息、部分市民渲染了不守法意識、全民戴口罩讓匪徒更易隱藏身份等負面因素，使治安形勢難以在短時間內回復反修例事件前的水平。惟若今年上半年的罪案數字，與去年下半年比較，整體罪案輕微回落4.9%。