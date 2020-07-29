本港今年上半年行劫案升3.2倍 　騙案升1.1倍

警方公布今年上半年整體罪案，警方指，行劫案錄得186宗，較去年同期的44宗上升3.2倍，當中主要涉及街頭劫案和便利店劫案，前者有61宗，增加44宗；後者則有37宗，較去年同期只有1宗增加36宗。至於涉及金舖、珠寶店及錶行的劫案則有8宗，較去年同期的1宗，上升7宗；而今年上半年，已偵破的劫案共有107宗，拘捕197人，破案率57.5%。

至於爆竊案則有1156宗，較去年同期的786宗，增加370宗，升幅高達47.1%。其中住宅和非住宅樓宇爆竊案都錄得上升，分別增加125宗，上升逾25%，以及245宗，上升逾82%。當中，涉及食肆及辦公室的案件共245宗，升幅更有63%，佔整體爆竊案數字超過5分1。

警方共偵破213宗爆竊案，拘捕了227人；當中包括13名連環爆竊案慣匪，涉及全港各區至少73宗食肆、商舖及辦公室爆竊案。

盜竊案共有10762宗，較去年同期增加854宗，上升8.6%，當中搶掠有90宗及車內盜竊案的734宗，分別上升55%及66%；而擅自取去交通工具達480宗，對比上升1.3倍。

另外，警方去年接獲詐騙案達8129宗，較去年同期的3855宗增加4274宗，升幅達1.1倍，主要源於新冠肺炎疫情影響，自1月下旬起因疫情而出現的網購口罩騙案，有2292宗，佔升幅超過5成，總損失金額為7022萬港元。然而，有關案件自2月月份最高峰的873宗，回落至6月份的109宗。警方至今偵破341宗案件，共拘捕96人。

除口罩騙案外，多類傳統騙案如電話騙案及網上情緣騙案都錄得顯著上升。其中電話騙案錄得649宗，增加418宗，上升1.8倍，損失金額則高達2.8億港元，升幅4.4倍，當中94%損失來自「假冒官員」案件，損失金額共2.7億港元，上升4.8倍。

網上情緣騙案則有429宗，較去年同期增加147宗，上升52.1%，損失金額下跌10.5%，只有1.8億港元。警方3年前成立的「反詐騙協調中心」，一共接聽6.5萬多個公眾來電，全球攔截騙款金額超過63億港元。單以今年上半年就成功在約410宗騙案中，攔截約19億港元騙款，並阻止超過140宗騙案的事主匯出款項。