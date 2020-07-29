虐打案女被告作供　事主不舉用風筒烘陰莖望「熱脹」

女保險經紀被指虐打其姊弟戀男友案，女被告今天（29日）在區院繼續作供。她指稱，她與事主X原本已進入談婚論嫁的階段，惟二人因買樓事宜而分手，而X的傷勢是由X自己造成，X多番情緒失控自殘，更揚言願意為愛而死。至於X陰莖的傷勢，是X自己不舉「唔生性」後，用風筒自行吹烘陰莖，希望達到「熱脹冷縮」的效果。

被告供稱，X於2018年6月中向他求婚，惟她的父親認為他倆年紀及背景差距大，二人相識時間太短，父親由始至終都反對他們的婚事。被告說：「爹哋個期可能睇咗好多中女被人呃嘅新聞，覺得呢個男仔好古靈精怪」。

被告自言自己已年近40歲，難得找到真愛，本來不打算理會父親，但X堅持如果結婚就一定要得到家人祝福，X為了向未來岳父證明他有能力照顧她，便決定沽售所有股票，套現50萬港元轉帳送贈她。

被告指，X早在拍拖前已落訂購入將軍澳日出康城的物業，但她本身要供樓，她不想再為另一物業負樓債，故與X有共識打算撻訂。2018年8月19日，被告與X兩家人相約飯局，飯局本來商討婚禮事宜，後來卻變成X的家人游說她買樓，並邀請她支付將軍澳物業近300萬港元的首期。

被告對於X違反共識感到不滿，當晚要求X先自行回家讓她冷靜一下，X堅持留在她家中，更在她面前跪低認錯。被告否認當晚有用金屬櫈向X施襲，反指X額頭的傷勢是因X撼頭埋牆自殘造成。

被告憶述2018年8月25日，她在床上替X口交，惟X戴上避孕套後不久便不舉，X逕自走到廁所一會，她到廁所查探，驚見X手執風筒吹烘陰莖，她即時制止。X埋怨自己「唔生性」，又稱看過網上新聞據聞「風筒吹下就可以有熱脹冷縮嘅作用」，她見X的陰莖「紅紅地」，便建議到醫院求醫，惟X怕尷尬而拒絕，他們最終到藥房買燙火膏療傷。

被告供稱，同月28日她跟被告到婚紗店試身，當日她得悉X剛就物業簽署借貸文件及授權書，她不滿X在買樓一事上扭扭擰擰，認為事件已衝破她的底線，遂在家中提出分手。X趁她入睡房期間，懷疑在客廳自殘，她踏出房門便見X的身旁有鉸剪和熱水煲，X的大腿有紅印，其胸口有多處橫紋傷口。X哭著對她說：「BB，我無咗你唔得，為咗你我死都得架，我求下你唔好唔要我」，她擔心X再做傻事，遂提議到醫院及報警，惟X不想事件驚動到未來岳父，遂拒絕。翌日，她發現X的傷口不但沒有退腫，還起了水疱，遂帶X到診所求醫，不過X卻向醫生表示，自己因「煮嘢食唔小心淥親」而受傷。