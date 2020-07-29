內地收緊跨境司機免檢措施　工會斥「連坐式」停工太苛刻

新冠肺炎爆發第三波疫情，港府推出一系列防疫措施，令市民無所適從，其中跨境貨櫃司機生計大受影響。內地昨日(28日)透過「粵康碼」公布消息，要求跨境司機每天要8小時內回港及禁止在內地過夜。有跨境司機工會批評措施離地、不可行，促政府放寬政策。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，隨着香港第三波疫情爆發，內地亦收緊針對跨境司機的檢疫措施，包括本月23日起須過境72小時內採樣做病毒檢測、司機居住的大廈若有確診個案，其豁免入境隔離資格會被暫時取消14天，直至恢復資格及病毒檢測呈陰性，方可進入廣東，同一牌頭的司機亦受牽連。當局昨日通過「粵港碼」公布，跨境司機今(29日)起須於8小時內返港，並不能在內地過夜，否則該司機將自豁免檢疫名單中移除。

陳回應指，要求司機8小時內返港幾乎不可能，因為最近收緊檢疫政策，司機過關往往需要三至四小時，裝卸貨亦十分耗時。加上約20%跨境司機定居內地，難以回港過夜，有司機無所適從，甚至要在車上過夜。他敦促政府考慮實際情況，放寬限制。跨境司機陳先生更憂慮司機趕回香港時，容易發生交通意外。

另外，陳指「一人染疫，全牌頭停工」的「連坐式」做法過於嚴苛。行內往往有數個公司申請同一牌頭，公司之間互不相識，若因某公司有一司機確診或住疫廈，而牽連其他公司幾百個司機，並不合理。他建議收窄範圍，與確診人士住同一層的司機，及與該司機有密切接觸的司機才須停工。

陳又建議政府發布新規定前與業界溝通，讓司機有充足時間準備，並促港府倣效內地政府的檢疫效率及為跨境司機提供一次性1萬港元的資助，助他們渡過難關。