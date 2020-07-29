9216人涉反修例案被捕　僅21%人被控　學者批情況不理想

反修例示威延續一年，街頭屢見縱火、刑毀及傷人案等，警方指截至今年6月底，有9216人涉及反修例相關案件被捕；當中有3725名學生，佔總體被捕人數40.4%，而大專生和中學生分別佔5成半和4成半。被捕者中有1972人已被檢控，即佔總體21%，須承擔法律後果的只有252人。

被檢控1972人中，有653人被控暴動罪；須承擔法律後果的有252人，包括被判簽保守行為有108人、被定罪的有141人，涉及罪行包括暴動、非法集結、刑事毀壞、侮辱國旗、傷人、襲警及藏有攻擊性武器等，有57人已被判監禁，刑期由2周至4年不等。大部分案件的司法程序正在進行中。另有16人經警司警誡處理。

警方表示，涉及反修例案件的暴力程度，自去年6月不斷升級，至11月更發生了馬鞍山火燒人及上水碇磚謀殺案，至及後的中大和理大事件，汽油彈數量之多及暴力程度之高前所未見。此外，更有極端暴力團夥使用真槍和爆炸品，意圖傷害警員或脅迫政府回應訴求。涉及反修例的15宗爆炸品及5宗真槍案中共拘捕83人，其中32人已被檢控，罪名包括製造爆炸品意圖危害生命或財產、製造或管有炸藥、意圖造成身體嚴重傷害而射擊、無牌管有槍械及/或彈藥等。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，僅21%被捕者受檢控，情況不理想，批評律政司檢控慢，讓違法人士有恃無恐，以為犯法亦不用承擔後果，指：「如果繼續用以往手法去處理案件，拖多一、兩年都未檢控完。」

他建議有關部門應就事件「特事特辦」，以加快檢控。他認為警方應加快調查，律政司要添加人手及成立專門小組處理相關事件，司法機構可考慮倣效外國設24小時法庭，加快審理案件。只有三管齊下，如能扭轉檢控緩慢情況。