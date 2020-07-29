體院重推封院令　為期6日至下周二解封

新冠肺炎疫情嚴峻，香港過去7日連續單日新增逾百宗本地確診個案。隨着政府今日(29日)起收緊限聚令至2人，全面禁止堂食及關閉體育處所，香港體育學院亦頒布新一輪防疫措施，包括重推「封院令」，未來只准許全職運動員繼續在體院訓練，期間不得外出。

體院今午發聲明表示，為確保體院運動員和員工健康，即日起實施3項措施。當中包括從今晚8時到8月4日晚8時，只准入住體院宿舍的全職運動員和教練繼續訓練，惟期間不能離開體院。而選擇在這期間不入住體院宿舍的運動員及教練，需於今晚8時前離開體院，期間不得進入體院。體院社區關係及市務總監李忠民表示，目前體院共有16個項目（包括殘奧項目），約230名運動員、70名教練及運動科學人員在內。

另外，體院各部門繼續採取特別工作安排，部門主管會按工作需要，讓部分員工在家工作，直到另行通知。而體院餐廳雖獲政府豁免，可以提供堂食，但餐廳只會為運動員及教練提供膳食服務，每張餐桌同一時間限一名運動員使用。