飲食業成第三波疫情重災區　議員促港府加碼再派1萬元

新一波新冠肺炎疫情沒完沒了，政府多番收緊禁聚令措施，亦無助遏止疫情，各行各業再次面臨寒冬，有政黨今日(29日)聯同各行業苦主，促請政府盡快推出第三輪抗疫基金，並「加碼」再推派1萬港元，要求政府要求立法會主席召開緊急會議，早日通過相關建議。

擁有4間酒樓的趙敬麟指，政府禁止晚市堂食後，生意已插水式急跌65%，今日起再禁止全日堂食，其旗下3家酒樓已被迫停業，僅餘的一間轉做外賣，整天只有數千港元生意，根本無力經營，形容政府是狙擊飲食業界，而他非酒樓持牌人，未能申請上兩輪抗疫基金的資助，其中一名持牌人更已夾帶私逃，要求政府堵塞漏洞。

依附飲食業而生的洗碗業界亦難逃一劫，洗碗清潔服務總商會主席楊潤指，禁晚市後，食肆生意跌剩10%，而全日禁堂食後，生意額已即時變零。楊提到，該行業於第二輪基金中已是最後一個入閘的行業，惟至今仍未有消息告知業界申請是否成功。90%從業廠商已決定停業7日，並視乎情況才決定復工日期，他要求政府在新一輪資助中，提供更多如租金津貼等，以解燃眉之急。

議員黃碧雲批評，這一波疫情爆發的源頭緣於政府豁免海員及機組人員的檢疫安排，惟政府一直拒絕承認錯誤，反而採取禁堂食等辣招，令各行各業均受重創，要求政府盡快加推第三輪抗疫基金，並堵塞首兩輪基金的漏洞、加大補助銀碼、覆蓋更多行業，幫助急切的經營者。黃又指，企業面對經營困難，許多打工仔亦因要放無薪假，要求政府透過上次派錢的系統，向市民「回水」，再派1萬港元。