廚師半年內兩度遭解僱　工會指飲食業受毀滅性打擊

新冠肺炎疫情嚴峻，政府收緊防疫措施，包括由今日起全日禁堂食，飲食業大受打擊，有廚師訴說自己半年內兩度遭解僱，僅能依靠積蓄過活。有工會今（29日）指，禁堂食措施導致酒樓被迫停業，並會對24萬飲食業僱員造成「毀滅性」打擊，促請政府即時直接向飲食業僱員發放每月上限9000港元「停工津貼」，及每月1000港元「抗疫辛勞津貼」等。

在中西餐廳任職廚師的黃師傅受疫情影響，半年內遭兩度解僱。他原本月入逾2.5萬港元，但2月被解僱，於5月轉海鮮酒家工作，薪水僅得850港元一日。他直言薪水低兼亦未受保險保障，無奈怕手停口停，故仍繼續在該處工作，但至上月中被解僱。他慨嘆，從事飲食業30年，目前為職業生涯中最慘淡的時期，「被沙士仲要慘」，目前僅靠積蓄養活一家三口。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指，目前飲食業就業低迷，不少僱員即使要放數個月無薪假，仍不敢投訴老闆，寧願期望公司待疫情回穩後再安排上班。他指早前晚市禁堂食措施，已令不少僱員被要求放3至7天的無薪假，如今全面禁堂食，不少業界人士都停工，要靠積蓄過活，擔心復工無期。

總會秘書長黃必文批評政府保就業漏洞百出， 並指政府只側重於僱主，沒有給予足夠支援予僱員。他認為政府需平衡兩者，並直接補貼僱員。