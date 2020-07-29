再有地盤爆疫情　航天城酒店地盤3工人染疫

再有地盤爆發疫情！富豪國際酒店集團在赤鱲角航天城的「麗豪航天城酒店」項目地盤有3名工人確診或初步確診新冠肺炎，3人主要負責酒店內部裝修工作，有關承辦商得悉有確診個案已即時關閉地盤，並進行徹底消毒。

地盤承辦商聯力建築有限公司指出，第1名工人出現病徵，早前已進行病毒檢測，並於7月27日初步確診；第2名裝修工人因有同住親人確診而進行檢測，並於28日初步確診；第3名工人因得悉第1名工人確診而進行病毒檢測，並於29日初步確診，期間並沒有出現病徵。

該3名工人主要負責有關項目3至12樓客房層裝修，3人分別居住於小西灣富怡花園、九龍灣彩福邨及屯門區，衞生署已將27日初步確診的第一名工人送往醫院覆檢。聯力稱約60名工人與初步確診者屬同一工種，已安排全部駐場員工作深喉唾液測試；另已要求其他分判商員工做病毒測試，檢測結果屬陰性方能復工。

負責籌劃此項目的百利保集團則表示，接獲工程承辦商通知得悉此事，已安排在涉事地盤工作的百利保集團及富豪酒店集團員工，近乎全部已進行深喉唾液測試，並等待結果中，目前已在家中自我隔離。

有該地盤工人向東網透露，據悉有工人早前自行到養和醫院進行檢測，確診後一直等候衞生署安排，等待數日才獲送院；有工人則於昨日(28日)自行到急症室求診，最終證實染疫。該名工人批評衞生署未有公布地盤確診情況，批評署方對確診者辦公地點有所隱瞞。