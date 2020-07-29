本港第2季GDP下跌9%　私人消費開支大跌14.5%

政府統計處今日（29日）公布今年第2季本地生產總值預先估計數字，顯示本地生產總值較去年同期實質下跌9%，較第1季9.1%的跌幅輕微收窄。政府預計，本港近期確診個案急升，會令本地經濟活動的短期前景變得不明朗，但認為只要本地疫情再次受控，外圍環境繼續改善，香港經濟可望在今年餘下時間逐步復甦。

今年第2季的私人消費開支與去年同期比較實質下跌14.5%，較第1季10.6%的跌幅加劇。而政府消費開支繼首季上升8.8%後，今年第2季與去年同期比較實質上升9.6%。

貨品出口總額與去年同期比較錄得2.1%的實質跌幅，而第1季的跌幅為9.7%。貨品進口則在第2季實質下跌6.8%，而第1季則下跌11.1%。服務輸出在第2季與去年同期比較實質顯著下跌46.6%，而第1季的跌幅為37.4%。服務輸入在第2季實質則下跌43.5%，而第1季則下跌24.5%。

政府發言人表示，由於新冠肺炎繼續重創環球及本地經濟活動，本港整體經濟情況在今年第2季仍然十分疲弱。香港的疫情在5月及6月大致受控，內地經濟復甦有助部分抵銷香港貨物出口面對的外圍不利因素，整體經濟情況在季內有轉趨穩定的迹象。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值輕微下跌0.1%。

政府指，疫情大流行將仍是環球經濟前景的主要威脅。雖然美國和歐元區經濟似乎已走出谷底，但在有效疫苗或療法出現之前，其復甦的路徑可能是緩慢和顛簸不平。中美關係不斷演變以及地緣政治緊張局勢加劇，也增添不確定性。因此充滿挑戰的外圍環境短期內料會制約香港的出口表現。