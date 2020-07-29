姊弟虐戀案　2人欲倣效王鋒戀情侶紋身　女被告怕痛縮沙

女保險經紀被指虐打其姊弟戀男友案，被告麥凱晴在作供時，將自己與X的關係，自比藝人王菲及謝霆鋒的姊弟戀般「愛情好澎湃」，遂約好要倣效對方作情侶紋身去「印證愛情」，惟法官質疑為何只有X一人獨自紋身，卻未見她跟隨；她解釋因為自己怕痛，要求X給她時間在婚後才紋身，然而他們最終分手，她來不及付諸實行。她又指X因為愛她，自願為她做結紮手術。

X早前作供指，他把被告的名字及天使圖案紋在身上，紋身至今猶在。被告解釋，該紋身是X送給她的生日禮物，他們本想倣效王菲及謝霆鋒作情侶紋身，惟她怕痛未有付諸實行，但獲X諒解：「我問佢可唔可以結婚後畀啲時間，佢話唔緊要，佢做咗先」。

被告又指，X明知自己戴避孕套會軟掉，又知道她打避孕針有副作用，遂主動在網上尋找絕育方法。後來他建議自己做微創手術結紮輸精管，並指有關技術只是在輸精管打結，將來後悔亦可將結解開還原。她當時覺得X「好聰明，真係好愛我」。

X作供時曾提到，被告曾要求他拍下自摑十把影片傳給她，但

被告今在庭上卻道出另一版本。她指當時出差北京與X視像通話，但因工作關係要匆匆掛線，X誤會她發脾氣，竟拍下自摑影片懲罰自己。還跟她說：「我好擔心妳唔想見我，我懲罰咗自己喇，你會唔會開心啲？妳唔係鍾意玩呢啲fetish(戀物癖)嘢架咩？見到段片會唔會興奮啲？」。

控方開始對被告盤問，直指她是操控X的一方。被告否認，反駁指：「我無控制佢，大家相愛架，咁大個男人點樣控制呀？」，反指是X利用她的愛來操控她。

被告未完成作供，明天繼續。