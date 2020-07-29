涉違返分帳協議　黃嘉錫被入稟追討888萬

曾經是執業律師的黃嘉錫，昨天(28日)被一間顧問公司的負責人入稟高院民事控告，原告聲稱與黃有合作協議，一同從事破產受託人的業務，但黃由前年起以個人財困為藉口，開始無按協議分派利潤，截至去年底欠款累積至888萬港元。原告要求法庭頒令要黃立刻清還欠款。

原告是經營Prime Solution Consulting Company的郭德偉，被告黃嘉鍚。入稟狀指稱，郭於2004年認識黃後，開始介紹黃涉足擔任破產人士財產受託人的業務，並向黃介紹需要服務的債權人，從中賺取介紹費。黃其後循此方向發展事業，並為此開設公司，邀請郭擔任顧問，郭答允及為此登記成立上述公司。

雙方在2004年協議合作，由郭向黃就業務提供意見，賺到之盈利則分帳，原告佔40%，被告佔60%。至2007年，雙方同意更改分帳比例，黃佔80%。雙方之後一直合作，直至2018年11月，黃向郭表示由於其個人財務問題，故要求將分配利潤延後2年，但被郭拒絕。不過，郭仍繼續為黃提供服務至2019年底，之後向黃追款，當時的欠款累計約888萬港元。