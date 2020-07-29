收緊船員檢疫今始實施　高危船員昨抵港仍通街走

新冠肺炎第三波疫情持續，連日確診個案破百，而多名專家均指今波疫情有可能由海員及機組人員等獲豁免檢疫者所致。政府日前終跪低，宣布收緊船員及機組人員檢測及檢疫安排，由今日(29日)開始生效。東網記者今早到大角咀海輝道碼頭等候多時，只見碼頭人流稀疏，未見有船員換更。惟至昨日(28日)仍有不少船員趁措施生效前夕，落機後便趕往超市掃貨才上船。

在新措施下，所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排、機組人員及其他豁免人士的檢疫安排將會暫停，同時新規定要求船員下船後直接前往機場離境。

至於昨日措施生效前夕，仍有不少船員換更，近30名昨乘坐同一班航機的菲律賓籍船員，從亞洲國際博覽館離開後，便登上接載的車輛至大角咀海輝道碼頭。該批船員都有帶上口罩，部分更戴上阻隔飛沫的面罩或手套，但亦有部分船員在等接載期間脫下口罩吸煙，而部分船員走到附近的超市購物，途中與不少市民擦肩而過。