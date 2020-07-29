涉藏自製弩及木箭　教大前講師辯稱為童軍教具

元旦當日港島區有遊行，但被告被截之處並非遊行路線。

持博士學位、報稱大學講師的37歲男子，今年1月1日在灣仔遭警方截查，涉嫌分別在其背囊及家中藏有數支自製弩及削尖木棒。他否認在公眾地方管有攻擊性武器及有意圖管有攻擊性武器兩罪，案件今（29日）在東區法院開審。裁判官裁定案件表證成立，被告自辯時解釋有關物品為童軍教具。

37歲被告岑嘉林，否認於今年1月1日，在灣仔胡忠大廈外管有一把自製弩及20支尖木棒；及1月2日在其黃大仙住所內意圖管有兩把弩及5支箭。據悉，被告事發時為香港教育大學客席講師。

控方傳召警員周振標作供，他指當日下午約4時在警車上，看到身穿黑衣、戴上黑帽及黑口罩的被告形迹可疑，遂與4名同僚下車將他截停，搜身後在其背囊發現一把自製弩及多枝削尖木棒等物。

在未有警誡下他問被告為何管有上述物品，被告稱是朋友給他，但無透露用處；警方其後再在被告家中搜出另外2把弩、3支塑膠箭及2支尖木箭。

周接受辯方盤問時承認，雖然當日港島有遊行，但被告被截查之處並非遊行路線，當時被告沒持標語也沒叫口號。另外，控方庭上播放警方測試涉案3把弩的片段，當中只有一把能成功發射。

被告自辯時指，自己小學時已是童軍，現時也是某中學童軍旅副團長，一向有教工藝，包括箭藝。而涉案三把弩均是他自製，只是童軍興趣班教具，事發日只是剛巧將弩及箭放到背包忘記取出，與當日遊行完全無關，也無打算使用。