炎夏席地用餐增染疫風險　梁子超倡體育館變外勤員工飯堂

食肆全日禁堂食規定今日(29日)起實施，有打工仔未能安坐辦公室享用午膳，需瑟縮在公園、街角、垃圾站，甚至公廁內用餐。有關注團體批評，政府全日禁止堂食的做法不人道，直斥「廢官不知民間疾苦」。傳染病專家則指，若有人被迫在垃圾站及公廁用膳，可能會因為環境污染而感染新冠肺炎，促請政府安排指定室內場所，供有需要僱員在衞生環境下吃飯。

廿三萬監察發言人王國興表示，他今午亦到餐廳買外賣，看見有很多人帶着外賣到公園，或站在街頭進食。他批評政府官員「離地」及「廢到無倫」，「張建宗同陳肇始都不知人間疾苦，我估佢哋成世人都未試過攞住飯盒，踎喺街邊食飯啦。」他指，地盤工人脫下口罩在街上用膳，事前沒有地方供他們洗手，反而增加染疫風險。他認為與其全日禁止食肆堂食，倒不如將食肆內枱與枱之間的距離再拉寬，減少同一時間可容納的食客人數，讓打工仔吃飯時亦可以「有瓦遮頭」。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，禁令並不能解決問題，因為現時仍有大批市民需要回辦公室上班，他們有用膳的需要，即使政府禁止食肆堂食，亦禁不了市民在外用餐。他稱，假如食肆內的員工染疫，包括廚師，而患者亦沒有戴口罩，病毒亦可能透過食物、餐具和包裝等，傳染始其他人。

對於清潔工人被迫在垃圾站或公廁內用餐，他指相關地點的衞生情況不理想，在該處用餐除了會容易感染腸胃炎和食物中毒外，亦可能會因為環境污染而感染新冠肺炎，因為垃圾站內堆積了大量市民棄置的口罩，而公廁多人使用，除了有機會透過糞口傳播染疫外，洗手盆等地方亦可能有病毒殘留，一旦工人接觸到再摸口鼻便可能中招。

梁指，鑑於有部分工人無辦法回到辦公室用膳，政府應該考慮開放一些政府場地，例如體育館，在該處提供用膳地點及食物，解決相關打工人的用膳需要。他又指，長遠政府應考慮強制部分並非對社會運作必須的行業停工，或安排相關行業僱員在家工作，減少社區流動人口，同時加快對確診人士及其密切接觸者的隔離和治療。

清潔服務職工會總幹事杜振豪指，清潔工被迫在垃圾站或公廁內用膳，衞生環境比食肆還要差，又指部分垃圾站有近100名工友同場，就算僱主能讓工人分批吃飯，每時段仍有20至30人。

建造業職工總會理事長黃平亦批評一刀切做法，指休息室僅數百呎，工人逼在一起吃飯，反而增加播疫風險。他又批評政府進一步收緊防疫措施時，需考慮消暑及衞生問題，新措施下，工友少了休息地方，更要自行找地方吃飯。他指地盤範圍雖設有休息室，惟空間有限，不可能容納所有工人。