私家車泊街是否屬公眾地方　車內冇戴口罩會否違法惹爭議　

政府推出多項「加辣版」防疫措施今日(29日)生效，當中包括在公眾地方必須戴口罩，但就引起網民激烈討論，指如私家車及貨車在街上停泊，是否屬於公眾地方？若在車內沒有戴上口罩會否違法？又或者已關上車窗又是否可豁免？有法律界人士指，政府推出新措施前未有深思熟慮，致眾說紛云，連執法人員也莫衷一是，認為應盡快列明在甚麼情況下會誤墮法網。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）指明，市民由今日至至下月4日，如在公眾地方必須佩戴口罩。至於如何定義公眾地方？政府稱是「當其時公眾人士或部分公眾人士可以或獲准在繳費或不繳費下進入的任何地方。如私人物業（例如商舖）在某些時候容許公眾人士進入，該私人物業就會符合公眾地方的定義，規例中有關佩戴口罩的規定在該等時候亦會適用。」

至於私家車停泊在街上是否屬於公眾地方，新規例則沒有說明。社交群組今日流傳一段聲帶，一名自稱是貨車司機的男子表示因擔心在車上沒有戴口罩會違法，遂致電警方一個總區的交通部，問如果關上車窗不戴口罩會否違法？對方稱如在巴士、小巴、的士及港鐵車廂必須戴口罩，如私家車及貨車，則屬於私人地方，可以不戴。該名司機再問如在車上吸煙及吃飯有沒有問題，獲得的答覆亦是不違法，但就指如停車不熄匙，就有機會違法。

執業律師謝偉俊表示，問題爭議之處在於私家車內是否屬於公眾地方，一般而言，參考過往涉及其他條例，如《道路交通條例》就類似定義的案例，「公眾地方」定義應包括在公共地方行駛或停泊中的車輛內。因此，嚴格而言，車主雖身處車內，但車輛停泊及行駛地方，均符合「公眾地方」的一般定義，惟這樣好像超越了《口罩令》政策原意。

而據他了解，當局正與律政司商討，相信有關法規是勸喻為主，罰則只不過是為加強一點推動力。不過，在未有明確界定以前，為己為人，還是先戴上口罩。

執業大律師陸偉雄亦指，政府推出新措施前未經深思熟慮，令市民感到混亂。他認為，新措施的原意是防止病毒散播，故認為若關上車窗，應傾向屬於私人地方，相反，若打開車窗，私家車又停泊在街上，則有機會傳播病毒，故認為政府應明確解釋，令市民有法可依，加上措施不一定維持一星期，有可能要維持一段長時間。