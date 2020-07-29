港大生否認襲警　辯稱以為遇襲自衞

去年11月11日有人發起全港「三罷」行動，20歲香港大學男生鄭塏臻涉在大埔公路用防撞杆堵路後再襲警，案件今（29日）在粉嶺法院續審。法庭裁定案件表證成立，被告自辯指，當日他打算到中大參加罷課集會，期間遭人截停，他以為遇襲，遂與對方糾纏，最終遭另一人從後箍頸並推跌在地上，而他被制服前，兩人均沒表露警員身份。

20歲的被告鄭塏臻是港大護理系學生，他當日從女友家中離開，打算到中大參加罷課集會，他參考過往同類集會出席者的衣着，當日穿上深色衣物。但等巴士期間他發現漏帶呼吸器濾心所以折返，途中有私家車停在他身旁，一名男子下車後不發一言衝向他，他以為男子想襲擊他，即時用左手捉着對方右上臂，右手捉着其衣領。此時男子亦捉着他雙手，兩人發生糾纏，期間男子曾踢向他。

未幾他遭另一男子從後箍頸並壓在地上，並持續箍着他的頸，此時有人問：「咩事？做咩打人？阿Sir啊？」箍着他的男子答：「係啊！警察！你行埋嚟掂到我既話，我告你襲警！」。

被告續指，其後有女途人要求男子出示委任證，他亦多番質疑對方：「你係咪冒警？」男子回應：「委你老X啊委！」不久有軍裝警員到場，他感到有更多人壓着他，令他痛得大叫，最終他被帶上警車。