涉觀塘工業區15宗爆竊案　警拘2露宿者檢證物

今年3月24日至7月25日期間，觀塘及秀茂坪區發生多宗爆竊案件，遇竊餐廳及商舖均位於地下，失物包括現金及貴重財物，包括手提電腦等。觀塘警區刑事部探員進行資料搜集及深入分析，發現其中15宗、涉及值24萬港元財物的案件的案發地點接近，同位於觀塘工業區，相隔距離不超過15至20分鐘步行路程。警方翻查大量閉路電視片段，懷疑一名男子與該15宗案件有關，且在最近兩宗爆竊案中，懷疑有一名同黨參與其中。

觀塘警區重案組任婉彤高級督察表示，案件調查過程初時十分困難，因為賊人犯案時戴帽及口罩，其後警方發現有人犯案時穿着輕便裝束，因此懷疑賊人的生活圈子活躍於觀塘工業區一帶。觀塘警區情報組探員經過抽絲剝繭及資料分析後，最終鎖定2名賊人的身份，遂於今日(29日)清晨採取行動，拘捕2名姓許(48歲)及姓李(19歲)涉案無業男子，2人同是露宿者，居無定所，警方亦檢獲被捕人士犯案時身穿的衣物，他們正被扣留調查，不排除與更多爆竊案件有關。

觀塘警區署理總督察(刑事)甄皓妍表示，觀塘警區於2個月內，連環破獲2宗涉及一連串的連環爆竊案件。甄亦稱留意到案中遇竊的店舖保安措施比較簡陋，均用普通的門鎖，職員離開時甚至沒有鎖上後門或店內鐵櫃，讓賊人有機可乘。甄提醒店舖負責人，需加強保安措施，以保障店內的財物安全。