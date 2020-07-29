港大新學年採用網上授課　設3個評分選項

因應疫情發展，大專院校紛紛公布新學期教學安排。香港大學副校長(教學)何立仁今日(29日)經電郵公布首學期安排，9月1日至21日期間，除了少部分必需面授的課程，全部課程皆採用網上授課，9月22日起若情況許可，校方希望部分課程採用面授教學。港大校園電視facebook專頁指，電郵透露除非情況安全及該課程的所有學生已身處香港，否則期終考試將採用網上考試模式。

至於第一學期的評分方法，校方將提供3個選項，包括階級評分(Letter Grade)以計算至平均績點(GPA)、使用合格或不合格，但不計算至GPA，以及逾期退修。學生可於9月28日至10月10日在學生資訊系統(SIS)選擇其評分選項，逾其後不能變更。

校方強烈建議學生考慮清楚才選擇使用「合格或不合格」的評分選項，因對本科生有較大影響，而校方以學生的學期平均績點的數據以評核學生參與學術交流及其他資助計劃等的機會。校外而言，僱主及不同大學會檢視同學的成績單以作聘用或研究生課程的錄取決定，因此建議學生先諮詢意見才提交評分選項。