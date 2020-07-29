不滿要戴口罩　荔枝角收押所16人藉機發難被隔離

懲教署荔枝角收押所近日接獲情報，得悉部分在囚人士不滿管方加強抗疫措施，例如加強清潔次數及強制在囚人士佩戴口罩等，計劃煽動其他在囚人士參與集體行動對抗管方，管方隨即監察目標人物的活動情況，今日(29日)採取行動，將16名懷疑參與非法活動的在囚人士隔離調查。

今日上午10時15分，當30名5B活動室的在囚人士前往球場途中，其中1名目標人物突然離開大隊，企圖前往另一個活動室聯絡其他在囚人士，在場職員見狀立即制止。此時有另外5名5B活動室的在囚人士亦衝前聯同該目標人物一同指罵職員，出言挑釁，其他在囚人士亦起哄，其後增援職員迅速到場將涉事6名在囚人士隔離及進行調查。

情報顯示，目標人物企圖利用是次事件煽動在囚人士的情緒。經評估及部署後，署方立即增派區域應變隊、支援隊伍及警衞犬隊，支援荔枝角收押所，搜查目標地點及人物，將另外10名懷疑參與非法活動的在囚人士隔離調查。行動仍在進行中。署方會密切監察事態發展及相關在囚人士活動。