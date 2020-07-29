全日禁堂食打工仔冇碇開飯　政府跪低　19個避暑中心明變飯堂

食肆全日禁止堂食措施今(29日)起生效，大批地盤工、清潔工人等外勤打工仔冇碇開飯，需要在酷熱天氣下瑟縮街上一角開餐，全城鬧爆政府腦殘兼離地。消息指，港府「跪低」，明日(29日)起將開放19個平日用作臨時避暑中心的社區會堂作「飯堂」，讓市民入內用膳。

消息指，各區臨時避暑中心明起早上11時至下午3時，會開放作為公眾飯堂，而管理避暑中心的民政事務總署亦已急召員工明日起上班，期間需要為入內市民探熱及督促進食後需戴回口罩等。

議員郭家麒指，早前官員公布全日禁堂食後，飲食業已即時反映，願意配合在食肆內做足1.5米距離、將4人限座再縮至2人等防疫情，但政府仍一意孤行實施「加辣」，郭直斥將避暑中心變飯堂是「自打嘴巴」。郭續指，當局做法「捉蟲」，各區社區會堂的數目根本無法應付打工仔用膳，認為開放社區會堂做法是港府為鹵莽而補鑊的小動作。

本身是醫生的郭又指，社區會堂與餐廳皆是室內空間，即使做足枱與枱隔1.5米、設膠板分隔等措施，傳染風險亦一樣。飛沫帶重量無法向上升，只會向下沉，批評社區會堂樓底再高亦無法降低傳播風險。