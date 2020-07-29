室內室外公眾地方強制戴口罩首日實施　市民依然除罩吸煙

本港新冠肺炎確診數字不斷攀升，港府隨即收緊抗疫措施，包括規定市民在室內及室外公眾地方均須戴口罩。此強制戴口罩措施今(29日)首日實施，但大街小巷仍見不少市民「除罩」吸煙，亦有進行戶外活動的市民將口罩褪至鼻子或下巴「抖涼」，可謂違規處處。有市民自言明知故犯，惟苦訴全日戴口罩相當難受，加上高溫下更容易引致身體不適，「特別係老人家直情影響呼吸！」

東網記者今日視察尖沙咀海港城一帶，發現不少「煙民」躲於小巷甚至大廈樓梯底，除下口罩「偷雞」吸煙。他們大多一見有人走近就慌忙戴回口罩，弄熄煙頭後匆匆離場。

至於在旅遊熱點星光大道，不少人於海濱休憩設施休息，有人把口罩褪至鼻子以下，乘涼及午睡、亦有人脫下口罩與友人歡談。其中無戴口罩與朋友談天的市民李先生，自言知道新戴口罩措施生效，不過近日天氣炎熱，眼見有人上前提點就會立即戴好口罩。

在海邊釣魚的區先生疑因高溫而一度除下口罩，他坦言「戴口罩出門行多兩步都呼吸急促」，又指新措施下要求長者出門戴睪，無疑令他們易感不適。亦有在街邊坐樓梯休息的朱小姐，一見記者走近就戴回口罩，又表示不知新措施生效，對全日在外必須戴口罩一事大感困擾，但為了健康著想都會「局住戴」口罩。她慨嘆疫情難捱，寄望病毒肆虐情況得以盡快受控。

此外，警方表示就強制戴口罩規定的累計執法數字，截至今晨5時，在公共交通及指明公眾地方共發出6張傳票及51次勸喻或警告，以及接獲228宗相關報案。