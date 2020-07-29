政Whats噏：撥款用唔晒憂被削　區議會望民政局特事特辦

民主派今屆主導咗17個區議會，而區議會同民政事務總署不停有爭拗，早排仲兩邊互減互扣撥款添！近呢大半年因應新冠肺炎，唔少活動都被迫取或延期，有區議員就擔心，今屆議會用唔晒啲撥款會被取消，下屆整體撥款就會相應削減，建議不如將剩餘嘅撥款延至下1年度用埋。今次搲返轉頭，唔知民政事務局局長嘅徐英偉點諗呢？

區議會喺年初開波，已有民主派區議員要求檢討撥款指引，阻止建制派啲「衞星組織」獲批撥款搞活動，甚至一啲盛事例如龍舟嘅撥款都唔批。雖然民主派有批出部分撥款做防疫，但民政事務總署之後就以抗疫理由要削減18區區議會嘅「社區參與撥款」，搞到啲民主派好不滿，有幾個區仲報復，包括葵青、荃灣同油尖旺等，都分別通過咗削減或暫停民政處同民政總署嘅撥款。

今年嘅會期只剩返幾個月，依家疫情又再大爆發，所有活動停晒，可見區議會嘅撥款肯定用唔晒。剩低嘅撥款唔單止要畀返庫房，區議會仲有不成文規定，如果今年度用唔晒啲錢，下年度仲會按比例或程度去削減撥款添！

西貢區議會主席鍾錦麟都話依家疫情爆發得咁厲害，有好多活動搞唔到，估計到時都會有撥款使唔哂，擔心民政署因而減撥款。元朗區議會主席黃偉賢就形容情況特別，好多活動就算批咗都搞唔到，建議政府不如將撥款餘額轉到下1個年度，希望可以特事特辦。佢透露曾經同該區嘅民政事務專員傾過，但對方冇反應。

民政總署回覆話，喺分配撥款予18區區議會時，政府會考慮各項因素，包括人口、社會經濟情況、地區面積，同埋過往使用撥款嘅模式。區議會可根據所得嘅撥款額，選定、提出同推行項目及活動，以切合地區的需要。佢哋仲話根據《運用區議會撥款守則》，喺財政年度完結時，所有未動用嘅社區參與計劃撥款額將會取消，現時並無機制讓區議會將1個年度嘅社區參與計劃撥款未用餘額轉至下1個年度。

之前兩邊啲關係鬧到咁僵，依家民主派唔再係要求減撥款，而係倒轉頭要求當局唔好減區議會撥款，真係世界輪流轉。結果係點？大家拭目以待嘞！