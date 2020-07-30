新冠肺炎︰香港出現社區傳播　鍾南山建議全民檢測

香港新冠肺炎疫情持續擴散，累計確診人數已突破3000大關。國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山近日在廣東廣州接受官媒採訪，談及香港近期疫情發展及防控措施等問題。他認為，香港目前已出現社區傳播，但還未出現幾何增長，關鍵是接下來的防控情況；他又認為，香港主要問題不在於醫療，而是公共衞生防控，當局應盡快展開全民核酸篩查。

鍾南山指出，根據香港目前每日新增病例數據來看，說明外來輸入的疫情源頭已蔓延至社區，如無法追蹤疫情源頭，很可能繼續傳染給二代、三代；惟疫情目前增長態勢未達幾何級數增長，說明政府、社會干預起了很大作用。他形容，香港的疫情目前正處於一場「拉鋸戰」，關鍵是要看防控情況。

對於香港目前採取的防控措施，鍾南山認為雖有一定干預作用，但仍應進一步強化。內地採取的防控措施雖比香港更強，但香港擁有自己的特點，完全採取同樣方法對各方面都有一定影響。他建議當局盡早尋找出並隔離無症狀患者，另當局也要增加檢測材料、檢測人員、並強化簡易醫院建設等。他又認為政府現時不允許堂食是很重要的，因為食肆是重要的傳染源。

鍾南山指出，內地官方應從檢測試劑及人力方面，向香港提出支持，尤其香港是「自己的家人」。他認為，香港的的醫療力量還是不錯的，現在香港主要的問題不是醫療，而是防控；現時處於疫情防控非常時期，當局要堅決打擊那些故意出來搗亂、搞聚集集會的人，因這涉及上千萬的生命安全。鍾南山建議，港府應開展全民核酸篩查，支持免費的核酸檢測，同時加強香港與內地在防控和醫療救治方面的交流。