香港郵政外判司機確診　潛伏期接載7郵差

立法會議員許智峯早前收到一名在九龍灣中央郵件中心工作的郵差投訴，指得悉一名外判郵車司機於7月18日確診新冠肺炎，惟郵政署沒有發出任何通知及通告，亦沒有為中心的工作人員作深喉唾液測試。許憂慮這可能引致社區爆發，危及市民生命安全，亦不顧員工安危。郵政署作為政府部門，每年處理數以10億計郵件，做足抗疫措施是責無旁貸。

郵政署表示，於7月19日(星期日)下午接獲中央郵件中心外判租車公司通知，其轄下的一名司機確診感染新型冠狀病毒。該名外判司機駕駛租車公司車輛，負責中央郵件中心的運輸工作。他不需要在中央郵件中心內工作，基本上每日只會在中央郵件中心的停車場簽到，該名外判司機亦無須接觸公眾、郵件(包括裝卸)或執行派遞工作。他在工作期間有戴口罩，於車輛進入中央郵件中心前有進行體溫探測，體溫正常。每日完成工作後，有關車輛不會停泊於中央郵件中心，該名外判公司司機最近一次上班日期為7月17日。

郵政署當日接獲有關外判公司通知後，已即時追查到共有7名員工曾於該名外判司機發病前 14日乘坐其車輛。郵政署同時諮詢衞生防護中心，並獲衞生防護中心告知因該7名員工乘坐該車輛時有戴口罩，亦從沒有與他一起用膳，衛生防護中心認為他們不屬於緊密接觸者及無須尋求測試或隔離。郵政署當日(星期日)已通知該7名員工有關情況，同時分別於7月20日(星期一)及21日(星期二)向中央郵件中心人員簡報有關個案及相關情況，通知他們郵政署已按照衞生防護中心指示，安排對相關工作地方進行徹底清潔消毒，包括所有公共設施。