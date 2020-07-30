何志平專欄：悲愴的過程

人生的路途上，有三衰六旺，福禍相隨，枯榮互替，早晚難免碰到了大的衝擊，面對大災難病痛，甚至死亡在即，都是一個痛苦困難的過程。

在失落絕望裏，一個人無奈無助的，最後還是要靠自己克服情緒與恐懼，其中的心路歷程，真的是「如人飲水，冷暖自知」。

大禍臨頭，第一個反應是：「否認」，「這不是我！」，「弄錯了吧！」，「不是我的錯！」

世界變得毫無意義。生活也沒有甚麼意思。我們處於震驚和否認一切的狀態。我們麻木了。我們想知道如何繼續下去，甚至問為甚麼我們還應該繼續下去。我們試圖找到一種方法來簡單地度過每一天。否認和震驚有助於我們緩和悲傷的情緒。否認有恩典。當我們開始接受了打擊的現實並開始問自己這問題時，我們已經在不知不覺中開始進入了下一個階段。

「憤怒」是悲愴自療過程的必要階段。即使看起來無休止，也要感到憤怒。憤怒之下還有許多其他情緒，而憤怒，就是我們最習慣於處理的情緒。事實是，憤怒是沒有止境的。它不僅可以延及我們的朋友、醫生、家人，我們自己和所愛的人，而且可以擴展到上帝。我們可能會問：「上帝在哪裏？」憤怒之下是痛苦，這是深層次的痛苦。感到荒涼和被拋棄是很自然的。憤怒是力量，可以作為錨點，一個出氣的物件。起初，悲傷的感覺就像在海上迷路：沒有任何聯繫目的。然後，我們會對某人或機構生氣，也許是一個從不相識的人，也許是一個不在身邊的人，也許是一個因為我們所失去的人或令我們身陷困境的人。憤怒變成了公海的橋樑，是我們與現實之間的紐帶。通過憤怒的力量建立的聯繫總比沒有好。憤怒只是懷戀所失去的強烈程度的另一個指示。

跟着下來的就是「討價還價」了。為着挽回或保留面臨將失去的一切，如可以幸免的話，我們會願意做任何事情。 我們討價還價，「只要能讓我再活下去，我再也不會做這樣的事……」虧本之後，討價還價可能會採取暫時休戰的形式。

「如果我將餘生奉獻給他人，該怎麼辦？那我可以回到過去嗎？」我們迷失在「如果……」或「如果……」的迷宮中。我們希望生活回到以前的一樣。我們希望能夠更快的阻止事故的發生……如果只是，如果只是，如果僅僅是。內疚常是討價還價的伴侶。

「如果……」的假設只會導致我們發現自己的錯誤缺點，如果我們可以從頭再來的話，我們一定竭盡所能避免落於如此的下場。

沮喪討價還價後，我們的注意力完全移到了現在。空虛的情緒出現，悲傷進入我們痛苦現實的更深層次，遠遠的比我們想像的更深。這個令人沮喪的階段似乎將永遠持續下去。重要的是要了解這「抑鬱」是對巨大人生中的打擊和損害的一種適當回應。我們從生活中退縮，陷入濃重的悲傷之霧中，想知道也許獨自一人活下去是否還有意義？為甚麼還要繼續呢？

生不如死，死不如生。

人生就是出入於生死之間的一回事！