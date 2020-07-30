港區國安法：美國澳洲指國安法損港自由　冀立法會選舉公平

美國與澳洲在本周一及周二（27日及28日）一連兩天，舉行第30屆美澳年度部長級磋商會議（AUSMIN），會後兩國周二發表的聯合聲明中提及到香港部分指，美、澳兩國對中國政府損害「一國兩制」框架以及違背《中英聯合聲明》的義務侵蝕香港的自治和自由表達深切關注，並重申支持港人能夠在9月6日透過真正自由、公平、可靠及和平的選舉，選出立法會議員。

聲明亦同時指出，兩國部長尤其關注中國政府在香港推行範圍廣泛且條文模糊的《港區國安法》，稱這危及法治，且損害和平的自由，以及包括新聞媒體的言論自由。他們同時指出，美國及澳洲兩國正採取相關步驟，暫停與香港的引渡協議和宣布放寬港人進入這兩國的機制。

聲明亦指，美、澳兩國對中國以集體拘留、強迫勞動、深入監視及限制宗教自由等手段，打壓新疆維吾爾人和其他少數民族深表關注；美、澳又重申台灣在印太洋地區的重要角色，以及兩國與台灣維持堅實非正式關繫的意願，並支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣以觀察員或嘉賓身份，在以主權國家為會員資格的國際組織作有意義的參與。兩國強調，近期發生的事件只會加強他們支持台灣的決心。

美、澳兩國部長又重申，根據2016年的南海仲裁案判決，中國在南海的主權主張在國際法之下無效，中國不能以其「九段線」或「歷史權利」，提出對南海的主權主張。