黎智英今區院提訊　15泛民齊上路

壹傳媒黎智英與14名民主派人士，被控於去年8至10月期間，多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准集結，案件已轉介區院審理，並於今午(30日)首次在區院法官席前提訊，法官今日會借用西九龍法院大樓的法庭進行聆訊，並有可能會聽取15名被告是否認罪。其中涉及當中3案共5罪的黎智英，被控2項組織未經批准集結及3項參與未經批准集結罪，一經被罪，每罪最高可囚5年，如果最終定罪超過1項，最高更可共囚7年。

15名被告包括黎智英，民主黨的創黨主席李柱銘、前主席楊森、前主席何俊仁及前副主席單仲偕；現任及前任議員梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭及區諾軒；社民連前主席吳文遠、現任主席黃浩銘、支聯會秘書蔡耀昌及民陣副召集人陳皓桓。4宗案件分別涉及去年8月18日、8月31日、10月1日和10月20日共4次遊行，黎涉及第1至第3次的遊行。15被告早前各獲准以每案現金1000元保釋。

去年8月18日的案件共有9名被告，包括黎智英、李柱銘、何俊仁等，他們同被控1項組織未經批准集結及1項參與未經批准集結罪。去年8月31日的案件共有3名被告，包括黎智英、李卓人及楊森，他們同被控1項參與未經批准集結罪。

去年10月1日的案件共有10名被告，包括黎智英、楊森、何俊仁等，他們同被控1項組織未經批准集結及1項參與未經批准集結罪。同案的陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁等4人，另被控在去年9月30日於終審法院外的1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，他們4人亦被控1項屬上述控罪交替的「公告一個未經批准的公眾遊行」傳票罪。

去年10月20日的案件共有7名被告，當中不包括黎智英。在該案，楊森、何秀蘭、梁國雄、吳文遠、黃浩銘、陳皓恒等6人，同被控去年10月20日1項組織未經批准的集結及1項參與未經批准集結。同案的陳皓桓、梁國雄、何秀蘭和何俊仁等4人，另被控在去年10月19日在終院外1項煽惑他人明知而參與未經批准的集結罪，該4人亦各被控1項屬交替的「公告一個未經批准的公眾遊行」傳票罪。

案件編號：DCCC 534-537/2020