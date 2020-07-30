東方日報A1：政府怠疫戰　跪地開餐　雨水撈飯

港府防疫無能，打工仔被迫街頭開餐！食肆全日禁堂食規定昨日起實施，適逢酷熱天氣警告生效，兼局部地區有大驟雨，打工仔捧着飯盒，瑟縮在公園、街角、後巷以雨水和汗水「送飯」，亦有中年漢在餐廳外雙膝下跪用餐，更甚有人在公廁內「捱麵包」，情況聞者心酸。全日禁堂食令之下，打工仔被迫周街開餐，有學者狠批為何政府讓工人食飯似「乞兒」，「佢哋睇到呢個情景，唔知會唔會面紅呢？」有關注團體亦炮轟港府廢官不知民間疾苦，全面禁堂食措施不合情理，玩殘市民。

食肆不准堂食的規定，由之前的「晚六朝五」，昨起擴展至全日實施。昨早旺角有人在餐廳排隊買早餐，市民陳先生則拿着一碗麵轉到附近公園進食，期間遇到清潔工人在公園內洗地，他坦言擔心細菌會隨水花飛濺到食物上，又稱曾經看過有人拿麵包入公廁進食，但他不能忍受公廁的臭味，只好選擇在公園吃早餐。

午飯時間，市區氣溫高達攝氏三十度或以上，多區亦下大驟雨，但仍有大批市民冒雨湧到餐廳排隊買外賣。沙田區有地盤在工地內劃設休息室讓工人用餐，但並非每個打工仔都能有此待遇，由於到公園吃午飯人數眾多，有人選擇捧着飯盒站在街邊「就地解決」，亦有人瑟縮在後巷用膳。在金鐘政府總部附近，有地盤工人在天橋底席地而坐，一邊汗流浹背，一邊啃着手中的麵包，他稱天氣炎熱，禁堂食令生活更麻煩，沒辦法下只好吃麵包。

正當高官坐冷氣房歎大餐之際，一眾外勤打工仔被迫炎夏周街開飯，畫面叫人心酸。昨日出現其中一個畫面是近廿個地盤工人，一字排開，坐在路旁齊齊食飯盒。市民在戶外以雨水和汗水「送飯」的日子料會持續一段時間，根據天文台天氣預測，未來九日最高氣溫劃一高於攝氏三十度，並且日日下雨，甚至有雷暴。

清潔服務職工會總幹事杜振豪說，全日禁堂食令生效後，清潔工被迫在垃圾站或公廁用膳，衞生環境比食肆還要差。建造業職工總會理事長黃平亦批評政府做法一刀切，部分地盤有工人過千，休息室僅數百平方呎，工人逼在一起食飯，反而增加播疫風險。

「廿三萬監察」發言人王國興批評，政府官員「離地」及「廢到無倫」，「我猜他們一輩子都未試過拿着飯盒，踎在街邊吃。」他認為與其全日禁止食肆堂食，倒不如將食肆內枱與枱之間距離再拉闊，減少同一時間可容納的食客人數，讓打工仔吃飯時亦可「有瓦遮頭」。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，措施推出前已有好多人提出，很多打工仔會無地方食飯，但政府不聽意見，政務司司長張建宗還叫人去郊野公園食飯，可謂不知民間疾苦。

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