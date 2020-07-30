網民熱話：食蛋糕吐出曱甴腳　網民：驚過見成曱甴

食蛋糕期間突然發現有曱甴腳，你會有咩反應？覺得好彩只有曱甴腳，還是心知不妙只剩下腳？有網民在網上發貼，指在黃大仙一間餅店購買蛋糕給家中長者，食用時發現有異物，吐出後驚見是一隻曱甴。當中恐懼，相信只有當事人才知道。

該名網民昨日（29日）在Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載圖片，可見一件蛋糕旁邊有一隻頗為粗大的曱甴腳，並黏着一些蛋糕碎。發貼網民稱，蛋糕是在區內一間餅店買入，給家中長者進食，惟家人享用途中咬到異物，吐出來發現有一隻曱甴腳。有網民就表示看見曱甴腳比整隻曱甴更恐怖，「見到一隻曱甴起碼代表無食到，見到曱甴腳你都唔知自己食咗乜」，亦有人認為政府應加強監管食肆衞生，以確保食物安全。

涉事麵包店負責人鄭生向東網表示，不敢肯定圖中的曱甴如入走入蛋糕中，但「唔否認有呢個可能性」。他指出，每星期滅蟲公司都會為製餅工場進行殺滅曱甴、老鼠，雖然不至於完全沒有曱甴，但極少見到這種大型曱甴出現，他強調會要求員工注意清潔衞生，確保產品質量。

網民有話說

Paula Lee：搵食環！最緊要睇吓老人家有冇唔舒服！

Alun Li：咁個身同另外五隻腳去咗邊

Mika Pun：最驚就係得番一啲。

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：