硬推全日禁堂食市民受苦無陰公　何栢良：香港人做錯咩？

有蓋的地方已是十分舒適，可避免在進食期間日曬雨淋。

食肆全日禁堂食規定昨日(29日)起實施，在日曬雨淋下打工仔要各出奇招求食，不但有人下跪用餐，更甚有人在公廁內「捱麵包」，相當慘情。中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌，及香港大學感染及傳染病中心總監何栢良均認為，禁止堂食實施後的情況非常不理想，有關措施需修改。

許樹昌今早(30日)在電台節目表示，禁止堂食實施後的情況非常不理想，見到市民外出用膳的相片感到「陰公」，認為政府抗疫措施要作出微調。

許續指，戶外空氣雖然較流通，但現時天氣熱，加上無地方洗手，進食仍會有感染其他傳染病的風險，加上政府開放19間社區會堂或社區中心，讓市民入內用膳，其實等同堂食，故建議政府重新開放食肆午市堂食措施，但改為每枱上限2人，同時開放社區中心及容許教堂提供場地，令無辦公室工作的市民用膳。

何栢良則指，食肆全日禁堂食措施原意是好，自己原本都支持，但昨日打工仔的午膳情況慘不忍睹，自己都不停問「香港人做錯咩」，認為政府要修改措施。他建議可以恢復午市堂食，但餐廳要再收緊其他措施，每枱人數再下調及設置間板，強調最重要是市民除下口罩後避免對話。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦建議，政府不需要一刀切禁止堂食，可從食肆空間管理及座位方向着手。