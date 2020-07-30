禁堂食外賣垃圾激增累慘清潔工　食環工會：衍衞生問題

全日禁堂食生效後，外賣成為不少市民的唯一選項。食環署管工職系工會秘書劉偉德今(30日)在電台節目表示，限制措施生效後，造成另一個環境衞生問題。他指在街上、公園、集中有工地地盤的區域，垃圾量大增，主要是飯盒，更有人會將垃圾棄置街上，令清潔工工作量增加，形容現時情況令員工士氣低落。另外，在部分單幢式舊樓，由於在午飯時間在家食飯的人多了，其垃圾量亦上升。

網上昨瘋傳不少戶外工作者慘在街上用餐的片段，劉指，有在偏遠地區垃圾站工作的清潔工，在買飯盒後要步行一段時間才有地方用膳，所以最後都寧願留在垃圾站進食。對於工會如何處理情況，他指現安排一些暫停堂食的熟食中心化作員工飯堂，讓穿着制服的食環署員工入內進食外賣。

有在地盤工作的巿民致電節目指，平日工作已很辛苦，現時連午飯時間都要在街食，呼籲官員到地盤陪伴他們工作一天，體驗他們的情況。另有人批評政府官員坐在冷氣房，不明白民間疾苦。

港府昨晚宣布民政事務總署將由今起於午膳時間，即上午11時至下午3時，開放位於全港18區的19間社區會堂或社區中心，供有需要的市民在上述時間可於有蓋的空間內午膳。