護士協會收集逾12萬人聯署　促向前線人員派額外津貼

新冠肺炎疫情持續爆發，前線醫護人員壓力大增，早前醫院管理局更宣布凍結所有員工薪酬。香港護士協會(30日)發出聲明表示，自本月22日發起聯署行動，呼籲市民大眾及醫護人員支持本會要求特首在「防疫抗疫基金」中撥款，向醫管局和衞生署人員發放額外花紅或津貼。截至昨日(29日)就有超過12萬人簽名，向港府提出上述要求。協會批評醫管局中高層對政策有各自演繹，令前線人員感混亂，要求局方與前線人員會面，商討有關問題。

協會亦在本月15日至23日期間，向前線員工進行問卷調查，內容涉及疫情第三波爆發情況。問卷共有1808名前線人員回應，有95%表示對現時第三波疫情感到憂慮；有90%表示應擴大「緊急應變特別津貼」及「特別租賃津貼」適同範圍；有87%認為醫管局對此波疫情爆發預備工作不夠。此外，有超過70%的受訪員工指，醫管局對確診個案的處理及分流程序不清晰、現時感染控制指引不足夠，以及應對疫情爆發的措施不清楚。

協會表示，結果反映前線人員擔心感染控制指引是否能做到保護人員效果、裝備不足、驚訝醫管局對疫情措施及各種設備保護功能不清楚，以及人手緊張、工作壓力大及士氣低落。