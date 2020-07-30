涉違反港區國安法　學生動源鍾翰林等4人仍被扣查

學生動源（Studentlocalism）前召集人鍾翰林及3名該組織前成員，昨日(29日)被警方國家安全處以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，4人被通宵扣查，今日(30日)稍後錄取口供，4人暫不得保釋。

據了解，被捕3男1女，分別為鍾翰林（19歲）、何忻諾（17歲）、何諾恆（21歲）及陳渭賢（16歲），均報稱學生。學生動源Facebook指4人涉及港區國安法第20及21條被捕，內容包括分裂國家及煽動他人分裂國家等罪名，分別被拘留於田心、馬鞍山、元朗及屯門警署。

據了解，是次涉案組織並非已解散的「學生動源」，而是另一個新建立的「創制獨立黨」，經調查發現由鍾翰林及何諾恆等人成立。該黨上周二（21日）在Facebook專頁上發表「成立宣言」，內容指明「明確主張香港獨立」、「只有香港獨立建立擁有實然主權的香港共和國方為香港民族的唯一出路」及「創制獨立黨成立以香港獨立為最終目標」。

警方國安處高級警司李桂華昨晚（29日）表示，有一個團夥近日在社交平台宣告成立一個主張香港獨立的組織，綱領是建立香港共和國，又稱會不設底線地鬥爭、團結香港所有獨立派進行行動，宣言已涉及煽動他人加人行列。

翻查「創制獨立黨」Facebook專頁，其成立宣言亦提到「以不設任何底線的抗爭模式驅逐中國殖民者，同時會向海外香港民族群體以及所有熱愛自由和平的人士宣揚香港獨立主張」，又表示「創制獨立黨由前學生動源已完成學業的成員組建創立，敝黨成員均身在海外」。

根據《港區國安法》列出的4類罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，全部最高均可判處終身監禁。