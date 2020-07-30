國泰航空股價又破底　供股權曾急瀉22%

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，股價如墮無底深潭，不知何處是底！周四(30日)其股價曾低見5.17港元，跌2.8%，再創自2001年9月以來，即逾18年新低；收市報5.27元，跌0.94%。至於其供股權交易價亦曾急瀉22%，低見0.38元；收報0.485元，跌1.02%。

該集團日前指，國泰航空及國泰港龍已將2020年7月份的整體客運運力調整為約7%，並擬於8月份僅運作最多10%的正常航班班次。有關計劃亦會因應政府防疫措施將進一步放寬或收緊而調整。同時，在謹慎營運及資產管理的考量下，集團決定在未來數月內將大約1/3的國泰航空及國泰港龍客機轉移到香港以外的地方。

國泰早前更發盈利警告，預計上半年將錄得99億港元巨額虧損。儘管採取所有措施，客運收入仍跌至去年水平的僅約1%，意味國泰初始每月營運虧損現金25億至30億港元。最近公告又指，即使已盡量減少客運服務，目前每月仍維持約15億港元虧損。