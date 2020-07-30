再多25間食肆有確診者足迹　2間譚仔雲南米線上榜

有2間譚仔雲南米線分店曾有確診者到訪。

新冠肺炎確診個案至今累計宗數已達3003宗，衞生防護中心昨晚（29日）更新確診者最新到訪地方，再多25間食肆上榜，遍布港九新界各區，愈來愈多大廈及商場有確診者足迹，例如灣仔鵝頸街市、將軍澳富康花園商場、香港電台廣播大廈、深水埗海關船隊基地及將軍澳廣場等。

「新增25間有確診者到訪的餐廳名單」

●元朗利景樓 嘉麗園潮州粉麵餐廳

●屯門時代廣場 大快活

●天水圍天瑞廣場 大師傅粥品

●北區粉嶺名都商場 海皇粥店

●北區新成路107號 皇牌冰室

●深水埗美居中心 麥當勞

●深水埗東蘭閣 龍寶酒家

●深水埗鑽石樓 新廣南餐室

●旺角新世紀廣場 Outback Steakhouse

●尖沙咀半島中心 德興酒家

●佐敦凱豪商業中心 譚仔雲南米線

●九龍城九龍維景酒店 棕櫚閣西餐廳

●九龍城龍珠商場 七妹美食

●黃埔天地百合苑商場 大家樂

●觀塘秀茂坪商場 大家樂

●觀塘裕民中心 名門讌客

●九龍灣德福廣場1期 美心Food2

●牛頭角貴顯樓 譚仔雲南米線

●牛頭角喜鵲樓 祥榮茶冰廳

●黃大仙永利樓 翁記上海館

●大埔榮暉花園商場 明星皇宮

●灣仔百利保廣場 鼎泰豐

●南區置富南區廣場 必勝客

●南區香港仔大道198-200號 果然冰室

●東區友邦廣場 星巴克咖啡

資料來源：衞生防護中心