開放社區會堂位處疫廈　議員斥政府無協調

昨日(29日)公布有確診者居於梨木樹社區會堂的樓上。

政府推全面禁堂食後市民遭各界抨擊，今日(30日)起開放19個社區會堂或社區中心供市民入內食用自攜午膳又錯漏百出。荃灣區區議員指其中一個開放予市民用膳的中心梨木樹社區會堂，位於昨日(29日)公布的確診者居住大廈的樓下，多次與有關部門溝通後才在開放前臨時轉區，批評政府無協調及後知後覺。

荃灣區區議員陳琬琛指，政府昨公布開放多區社區會堂或社區中心讓市民用餐，其中一間為梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂，惟在公布確診個案時，有其中一名確診者居住在會堂上的大廈。陳對政府決定感奇怪，指政府內部未有協調，在中招大廈附近讓市民用餐，會加大在其他地方前來的市民與區內街坊交叉感染風險。

陳又指，多次與政務專員交涉後，才獲對方在今早11時開放前半小時確定改為石圍角社區會堂，但陳批評該處偏僻，落車後仍要步行一段時間，不明白為何不開放荃灣雅麗珊社區中心，該中心位於市區內，更方便市民，斥政府不是真心為市民服務，未有周全考慮。

民政事務總署表示，早上得悉梨木樹社區會堂所在的梨木樹邨康樹樓，出現新型肺炎確診個案，該社區會堂今進行全面消毒及清潔。梨木樹社區會堂原本今日起用作開放予市民自攜午膳入內進食，現時荃灣區的地點將改為荃灣石圍角邨的石圍角社區會堂。荃灣區的夜間臨時避暑中心亦將改設於石圍角社區會堂，直至另行通告。

19間社區會堂／社區中心的更新地點如下：

香港區：

中西區 － 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 － 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 － 鴨洲利東邨利東社區會堂

灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

九龍城 － 啟德協調道3號啟德社區會堂

觀塘 － 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗 － 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂

黃大仙 － 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺 － 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

離島 － 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區 － 粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢 － 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂

沙田 － 沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心

大埔 － 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 － 荃灣石圍角邨石圍角社區會堂

屯門 － 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗 － 元朗朗屏邨朗屏社區會堂

元朗 － 天水圍天耀邨天耀社區中心