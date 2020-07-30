民政署安排離地　銅鑼灣社區中心供櫈唔供枱進餐

新冠肺炎疫情失控，港府昨日(29日)實施全港食肆全日禁堂食，引起社會上批評政策「離地」，令不少打工仔需要炎炎夏日在公園、甚至席地用餐。政府昨終「補鑊」，宣布民政事務總署將由今日(30日)起於午膳時間，開放位於全港18區的19間社區會堂或社區中心，供有需要的市民於有蓋的空間內午膳。

今早約11時，銅鑼灣福蔭道的社區中心並沒有市民入內用餐，有職員在中心外確保進入社區中心的人接受體溫檢測及佩戴口罩，但並沒有人進行登記。社區中心開放了一個禮堂，並預先編訂了約70個相隔約1.5米距離的座位，有冷氣，洗手間亦有開放，但並沒有桌子提供，對入內食用飯盒的市民而言或有不便。

場地內有告示提醒市民除飲食期間外皆需佩戴口罩、在進食後須離開社區會堂或社區中心，亦有提供酒精搓手液、垃圾桶予市民使用，並有放置信封予入場的人士放口罩。

昨日港府發言人表示，政府會視乎實施情況考慮在午膳時間開放其他適合的政府設施，為有需要的市民提供便利。社會福利署亦會聯絡相關非政府機構，呼籲他們在午膳時間開放設施，以便利更多市民。