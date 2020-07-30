疫情令無家者人數增兼年輕化　團體提供食物醫療協助

新冠肺炎自今年1月底爆發，至今本港社區面對最嚴峻的第3波疫情廣泛傳播，當中大部分都是本地感染個案，部分為源頭不明的感染個案。無國界醫生表示，疫情來襲令弱勢社群首當其衝，失業率高企，無家者人數相應增加；而在尖沙咀區，短短一個月內無家者人數增加逾半。

無國界醫生指，自餐廳晚上禁止堂食後，無家者增加情況更顯著，故由6月開始為這一群脆弱卻又常被忽略的人士提供臨時住宿、派發食物、免費醫療諮詢和轉介至相關醫療機構，以改善他們所獲得的醫療護理。

無國界醫生香港項目的項目統籌劉曉靜指，上周於尖沙咀探訪無家者時發現，在該區露宿街頭的人士由6月時所發現約35人，增加至55人。根據觀察，無家者有年輕化的趨勢，除過往所見大約50多歲人士，亦有30多歲的人士成為無家者。部分人士因為疫情已失業多月而首次露宿街頭。

自今年6月開始，無國界醫生與支援無家者的本地非牟利組織「ImpactHK」合作，每逢星期二和星期四的晚上，到尖沙嘴進行兩小時的探訪無家者活動，派發食物、飲用水和衞生用品，包括口罩和搓手液等。劉曉靜表示，行動經過一個月後，已為無家者提供了27次醫療諮詢和為15名無家者安排臨時住宿。