電子教學大增　6成受訪學生指缺乏學習氣氛

新冠肺炎疫情打亂本港教學安排，多間學校推動網上教學。有組織訪問全港122間中學及1039名學生，對比以往及疫情下中學使用電子教學情況，發現疫情下學校電子教學頻率急升，使用時間由以往平均1.88小時增至4.75小時，增加逾1.5倍。不過，受訪學生普遍對電子教學信心一般，逾6成學生認為面對最大困難是缺乏學習氣氛。

香港青年協會青年研究中心青年創研庫今每3至4月進行「加強支援電子學習的發展」調查，並邀請受訪學校及學生為電子教學評分，以10分為滿分，教職員的信心平均分為6.61分，學生則只有5.63分。有60.4%學生認為面對最大困難是缺乏學習氛圍，56.7%認為難專注學習，46.8%擔心影響學習成效。

調查稱停課期間的電子教學為教師帶來不少壓力，33.6%學校認同教職員未能有效管理學生進行電子學習的進度，29.5%認為教職員認為教學有困難。大部分學校認為電子學習的成功關鍵應提高學生自主學習能力並增加教師培訓，其次是提升學生的硬件配備等。

創研庫認為電子學習是未來大趨勢，建議教育局成立專責小組，規劃第五個資訊科技教育策略，並增設資訊科技統籌主任編制推動校內電子教學。該會又建議可參考澳門做法減少現時教師課節，加強教師培訓等，並資助有經濟困難的學生購買電子硬件配套。