全日禁堂食玩殘食肆　業界兩日損失5億生意

政府重新放寬全日禁堂食令，明日（31日）起允許早午市堂食，但限每枱2人，餐廳入座率限一半。香港餐務管理協會會長楊位醒批評政府朝令夕改，玩殘食肆，全日禁堂食令不但令工人搵地方食飯困難，食肆生意也嚴重受損，尤其是靠早上生意支撐的茶餐廳，單是全日禁堂食令推行的兩日內，估計業界已損失高達5億港元的生意。

他痛斥政府「坐係在冷氣房諗嘢當然輕鬆」，不知民間疾苦，認爲多人排隊外賣，路邊開餐，感染風險更大。至於開放社區會堂予市民食飯更是荒謬，直言：「你睇睇啟德地盤邊度有社區會堂？行到去社區會堂都天光！」

他又指，禁堂食令已令不少食肆暫停營業，令酒樓等舉辦大型宴會的食肆生意一落千丈。他最擔心是疫情蔓延至9月旺季，業界將損失慘重，預計若情況持續，全港將會有2成食肆、即2000多間食肆會結業。楊續說，連月以來政府對業界的限制措施，業界都一一配合，而早前接受保就業計劃的食肆卻面臨兩難，因計劃規定7、8月的聘請人數需要不能少於3月，惟目前業界多次受限制而面臨休止狀態，他期望政府可向業界發放更多紓困措施，又促請業主減租，助餐飲業界度過難關。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，經過昨日(29日)禁堂食令的一天，市民及業界都怨聲載道，據了解，昨共有1500間食肆因禁令而暫停營業，相信放寬堂食後，這些關閉的食肆會重開做生意。