虐打案女被告否認性慾強「成日做愛」　反指男友愛玩性玩具

女保險經紀被指虐打其姊弟戀男友案，今（30日）區院續審，女被告強烈否認男事主X指她「成日做愛」，揚言「如果我真係性需要咁強嘅女人，我唔會搵X先生」，又指她呈交的一些相片顯示的性玩具是X要求購買，「我要話比全世界聽，係X好中意玩呢樣嘢」，及稱呈交該些相片是要指出真相。被告完成自辯，案件押後至8月14日待雙方進行結案陳詞。

X早前作供曾指被告性慾強，每天也要做愛，被告今指「絕不同意」X所指稱，她強調自己工作很忙，經常外出公幹，沒有太多時間與X見面，並指若她性慾真如X所指般有大的需要，「我唔會搵X先生，唔會搵佢做我未來老公」，稱她與X一起只因愛X及珍惜X。

控方卻質疑被告對X所作的種種指控，是被告在證人枱作供時才虛構出來，而且她選擇呈交兩人之間一些親熱及性玩具、但不渉暴力的相片，只想令X尷尬及羞辱X。惟被告否認，解釋只想顯示真相，「我要話比全世界聽，係X好中意玩呢樣嘢」。

控方指被告曾咬X的胸口而造成一些紅印，被告則指該些是「咖喱雞（吻痕）」。被告指她公幹回來後，發現X的「咖喱雞（吻痕）」多了，因此懷疑並質問X，X當時向她解釋是穿衣服弄成並支吾以對。被告否認X身上的傷勢由她所造成，亦稱自己不吃辣，故家裏不會有辣招油等。

另被告亦強調X送贈她50萬港元，因X自尊心強，很希望得到她家人的認同及祝福而有此舉，她雖拒絕接受X送贈款項，但X堅持要送贈。她與X曾想過移民加拿大或英國，以避開雙方父母。